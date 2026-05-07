Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Profitables Inmobiliaria Colonial,-Investment?
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07.05.2026 10:03:46
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit der Inmobiliaria Colonial,-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile an diesem Tag 5,81 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 722,653 Inmobiliaria Colonial,-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 569,34 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 06.05.2026 auf 5,56 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,31 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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