IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Wäre eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Inmobiliaria Colonial,-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 191,022 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 992,36 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 14.01.2026 auf 5,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 0,76 Prozent verkleinert.

Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at