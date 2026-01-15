Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Inmobiliaria Colonial,-Investition 15.01.2026 10:03:27

IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Wäre eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Inmobiliaria Colonial,-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 191,022 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 992,36 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 14.01.2026 auf 5,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 0,76 Prozent verkleinert.

Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

mehr Nachrichten