Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

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Rentables Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment? 17.09.2026 10:03:26

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 13,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 74,074 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 314,81 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 16.09.2026 auf 58,25 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +331,48 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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