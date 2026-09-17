Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Rentables Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment?
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17.09.2026 10:03:26
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 13,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 74,074 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 314,81 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 16.09.2026 auf 58,25 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +331,48 Prozent.
Laboratorios Farmaceuticos Rovi markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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