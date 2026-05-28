IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile 14,06 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,112 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 428,52 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 428,52 EUR entspricht einer Performance von +328,52 Prozent.

Der Marktwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi betrug jüngst 3,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at