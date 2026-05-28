Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Performance unter der Lupe
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28.05.2026 10:03:14
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile 14,06 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,112 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 60,25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 428,52 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 428,52 EUR entspricht einer Performance von +328,52 Prozent.
Der Marktwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi betrug jüngst 3,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Laboratorios Farmaceuticos Rovi
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