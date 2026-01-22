IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,90 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,710 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (72,15 EUR), wäre das Investment nun 195,53 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 95,53 Prozent vermehrt.

Am Markt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi jüngst 3,69 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at