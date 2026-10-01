Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

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Lohnende Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage? 01.10.2026 10:03:17

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 51,35 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 1,947 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,51 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 30.09.2026 auf 58,80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14,51 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,04 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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