WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

Lohnender Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstieg? 29.01.2026 10:03:56

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 24,631 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 798,03 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 28.01.2026 auf 73,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 79,80 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi betrug jüngst 3,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

