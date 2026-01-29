IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,60 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 24,631 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 798,03 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 28.01.2026 auf 73,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 79,80 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi betrug jüngst 3,79 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at