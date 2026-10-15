Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment im Blick
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15.10.2026 10:03:22
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier letztlich bei 13,01 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 768,640 Anteilen. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere wären am 14.10.2026 45 388,16 EUR wert, da der Schlussstand 59,05 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 353,88 Prozent.
Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 2,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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