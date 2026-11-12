Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

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Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment im Blick 12.11.2026 10:03:23

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier letztlich bei 12,88 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7,764 Anteilen. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere wären am 11.11.2026 548,91 EUR wert, da der Schlussstand 70,70 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 448,91 Prozent.

Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 3,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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