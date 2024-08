IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie betrug an diesem Tag 51,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 19,608 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2024 1 525,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,55 Prozent zugenommen.

Der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Wert an der Börse wurde auf 3,98 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at