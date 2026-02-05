IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,02 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 713,267 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (73,55 EUR), wäre das Investment nun 52 460,77 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 424,61 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich jüngst auf 3,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at