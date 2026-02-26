Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

Rentable Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition? 26.02.2026 10:03:25

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment verdienen können.

Am 26.02.2021 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 221,239 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 82,05 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 18 152,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,53 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 4,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

