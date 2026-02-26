Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 26.02.2021 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 45,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 221,239 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 82,05 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 18 152,65 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 81,53 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 4,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
