IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,20 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,812 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 29.07.2026 107,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,55 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,88 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Laboratorios Farmaceuticos Rovi eine Marktkapitalisierung von 3,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at