Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Rentables Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment?
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21.05.2026 10:03:40
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 53,60 EUR. Bei einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 186,567 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere wären am 20.05.2026 11 184,70 EUR wert, da der Schlussstand 59,95 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,85 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Laboratorios Farmaceuticos Rovi eine Marktkapitalisierung von 2,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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