IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien verdienen können.

Am 07.05.2025 wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile an diesem Tag 51,35 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 1,947 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.05.2026 130,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,10 EUR belief. Damit wäre die Investition um 30,67 Prozent gestiegen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi war somit zuletzt am Markt 4,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at