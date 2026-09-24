Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

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Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment 24.09.2026 10:03:25

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,05 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 172,265 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.09.2026 auf 59,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 206,72 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,07 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 3,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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