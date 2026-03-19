IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 19.03.2023 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier bei 39,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 252,908 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 80,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 359,13 EUR wert. Mit einer Performance von +103,59 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 4,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at