IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 57,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,483 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (53,80 EUR), wäre das Investment nun 940,56 EUR wert. Mit einer Performance von -5,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at