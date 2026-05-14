IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie letztlich bei 42,04 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23,787 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.05.2026 auf 59,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 423,64 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 423,64 EUR, was einer positiven Performance von 42,36 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Laboratorios Farmaceuticos Rovi betrug jüngst 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at