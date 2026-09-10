Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Rentabler Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstieg?
|
10.09.2026 10:03:55
IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel wäre eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an diesem Tag bei 57,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,736 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 100,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,70 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,17 Prozent angewachsen.
Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Analysen zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi
Aktien in diesem Artikel
|Laboratorios Farmaceuticos Rovi
|57,60
|0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.