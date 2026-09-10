IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel wäre eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage von vor 5 Jahren heute wert

Bei einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an diesem Tag bei 57,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,736 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 100,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,70 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,17 Prozent angewachsen.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at