Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Mapfre-Investition
|
02.09.2026 10:03:27
IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 02.09.2016 wurde die Mapfre-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Mapfre-Anteile an diesem Tag bei 2,44 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Mapfre-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 410,678 Mapfre-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 4,46 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 831,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,16 Prozent erhöht.
Alle Mapfre-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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