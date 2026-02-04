IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Mapfre-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.02.2023 wurde die Mapfre-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Mapfre-Aktie bei 1,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 536,481 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 101,93 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 03.02.2026 auf 3,92 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 110,19 Prozent zugenommen.

Mapfre erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at