Mapfre Aktie

Mapfre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

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Lohnender Mapfre-Einstieg? 03.06.2026 10:03:41

IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mapfre-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.06.2021 wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1,89 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,966 Mapfre-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,90 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 02.06.2026 auf 3,94 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 108,90 Prozent vermehrt.

Am Markt war Mapfre jüngst 12,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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