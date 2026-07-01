Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Lohnende Mapfre-Investition?
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01.07.2026 10:04:13
IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Mapfre-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Mapfre-Papier an diesem Tag 1,78 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 562,746 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (4,33 EUR), wäre das Investment nun 2 436,69 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 143,67 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 13,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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