IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr eingefahren
Die Mapfre-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,69 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 371,471 Mapfre-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,93 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 459,88 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,99 Prozent angewachsen.
Am Markt war Mapfre jüngst 12,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
