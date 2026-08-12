IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Mapfre-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,78 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 264,410 Mapfre-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 4,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 157,06 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,71 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Mapfre eine Marktkapitalisierung von 13,54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at