Mapfre Aktie

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WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

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Mapfre-Investition 04.11.2026 10:03:34

IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mapfre-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Mapfre-Anteile bei 3,93 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, befänden sich nun 254,582 Mapfre-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 025,97 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 03.11.2026 auf 4,03 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,60 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Mapfre zuletzt 12,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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