IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Mapfre-Papier statt. Der Schlusskurs der Mapfre-Aktie betrug an diesem Tag 2,08 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 481,696 Mapfre-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 795,76 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 17.03.2026 auf 3,73 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79,58 Prozent.

Am Markt war Mapfre jüngst 11,42 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at