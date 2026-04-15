Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Profitabler Mapfre-Einstieg?
|
15.04.2026 10:04:18
IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 15.04.2016 wurde das Mapfre-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mapfre-Anteile bei 2,10 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investierten, hätten nun 4 770,992 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.04.2026 20 076,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,21 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 100,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete Mapfre eine Marktkapitalisierung von 12,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mapfre
Analysen zu Mapfre
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!