IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Mapfre-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 15.04.2016 wurde das Mapfre-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mapfre-Anteile bei 2,10 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investierten, hätten nun 4 770,992 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.04.2026 20 076,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,21 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 100,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete Mapfre eine Marktkapitalisierung von 12,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at