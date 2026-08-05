Mapfre Aktie

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WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

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Rentable Mapfre-Anlage? 05.08.2026 10:03:52

IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Mapfre-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Mapfre-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Mapfre-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,28 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 43,956 Mapfre-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 4,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,49 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93,49 Prozent gesteigert.

Mapfre wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,58 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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