Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Lohnendes Mapfre-Investment?
|
21.01.2026 10:04:21
IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mapfre von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 21.01.2016 wurde die Mapfre-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 943,154 Mapfre-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Mapfre-Aktie auf 3,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 298,07 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 92,98 Prozent.
Insgesamt war Mapfre zuletzt 13,16 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
