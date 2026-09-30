IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mapfre von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Mapfre-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,49 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 016,064 Mapfre-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 325,30 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 29.09.2026 auf 4,31 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 73,25 Prozent erhöht.

Am Markt war Mapfre jüngst 13,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at