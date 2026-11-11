IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Mapfre-Investment verdienen können.

Am 11.11.2023 wurde die Mapfre-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,99 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investierten, hätten nun 5 017,561 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 10.11.2026 21 294,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,24 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,95 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Mapfre eine Marktkapitalisierung von 12,84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at