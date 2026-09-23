Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Mapfre-Investition im Blick
|
23.09.2026 10:03:49
IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse STN Handel mit Mapfre-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,83 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Mapfre-Aktie investierten, hätten nun 547,046 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 407,00 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 22.09.2026 auf 4,40 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 140,70 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Mapfre bezifferte sich zuletzt auf 13,67 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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