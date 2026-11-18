Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Mapfre-Aktie an diesem Tag bei 1,93 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Mapfre-Papier investiert hätte, hätte er nun 51,921 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,55 EUR, da sich der Wert einer Mapfre-Aktie am 17.11.2026 auf 4,19 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +117,55 Prozent.

Der Marktwert von Mapfre betrug jüngst 13,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at