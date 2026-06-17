IBEX 35-Titel Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.06.2025 wurde die Mapfre-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Mapfre-Aktie bei 3,28 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 046,923 Anteilen. Die gehaltenen Mapfre-Anteile wären am 16.06.2026 12 736,14 EUR wert, da der Schlussstand 4,18 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,36 Prozent vermehrt.

Mapfre war somit zuletzt am Markt 12,79 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at