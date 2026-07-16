MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

MELIA HOTELS INTERNATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

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Frühe Anlage 16.07.2026 10:03:23

IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in MELIA HOTELS INTERNATIONAL gewesen.

Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier 6,54 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 529,052 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 10,74 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 422,02 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,22 Prozent erhöht.

Der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 2,38 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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