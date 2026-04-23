IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile letztlich bei 5,90 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert, befänden sich nun 1 696,353 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 033,08 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 22.04.2026 auf 11,22 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,33 Prozent angewachsen.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at