MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

MELIA HOTELS INTERNATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

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MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition im Blick 10.09.2026 10:03:55

IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier 6,01 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 166,389 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 9,89 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 645,59 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64,56 Prozent angezogen.

Der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 2,18 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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