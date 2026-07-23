IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie an diesem Tag 5,70 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hat, hat nun 17,532 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 181,63 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers am 22.07.2026 auf 10,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,63 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich jüngst auf 2,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at