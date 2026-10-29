MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anlage unter der Lupe
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29.10.2026 10:03:33
IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,26 EUR. Bei einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 377,410 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 187,33 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 28.10.2026 auf 10,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,87 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte MELIA HOTELS INTERNATIONAL einen Börsenwert von 2,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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