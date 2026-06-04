IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10,95 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 913,659 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 03.06.2026 10 187,30 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,15 EUR belief. Mit einer Performance von +1,87 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 2,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at