IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.01.2023 wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 6,08 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 644,737 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie auf 7,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 171,05 EUR wert. Damit wäre die Investition um 21,71 Prozent gestiegen.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at