IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie an diesem Tag bei 6,80 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 470,588 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.10.2025 10 676,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,26 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,76 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich zuletzt auf 1,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at