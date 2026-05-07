IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10,69 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 93,589 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers auf 11,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 043,52 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,35 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 2,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at