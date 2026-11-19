MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Langfristige Anlage
|
19.11.2026 10:03:23
IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren abgeworfen
Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 10,80 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 925,926 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 564,81 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 18.11.2026 auf 11,41 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,65 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL betrug jüngst 2,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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