IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 496,558 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 228,08 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers am 24.06.2026 auf 12,18 EUR belief. Damit wäre die Investition 82,28 Prozent mehr wert.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,67 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at