IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,26 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 159,744 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 824,28 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 15.04.2026 auf 11,42 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 82,43 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich zuletzt auf 2,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at