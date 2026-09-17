MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie

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WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718

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Profitable MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition? 17.09.2026 10:03:26

IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,86 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 705,321 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 695,09 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 16.09.2026 auf 9,79 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66,95 Prozent vermehrt.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,15 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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