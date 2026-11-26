MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Profitable MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition?
|
26.11.2026 10:03:22
IBEX 35-Titel MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile bei 7,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,889 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 10,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,64 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,64 Prozent.
Zuletzt ergab sich für MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 2,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Analysen zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Aktien in diesem Artikel
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
|11,14
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.