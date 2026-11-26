Investoren, die vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile bei 7,20 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,889 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 10,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,64 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 52,64 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Börsenbewertung in Höhe von 2,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at